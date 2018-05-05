Болельщики «Локомотива» и «Зенита» подрались во время матча

Во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу фанаты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» устроили потасовку.

На трибуне за воротами болельщики обеих команд стали провоцировать друг друга, передает РИА «Новости».

Уточняется, что фанаты начали бросать друг в друга различные предметы, поломали несколько пластиковых кресел. Некоторые дошли до рукоприкладства, начав бить противников через ограждения.

Агрессивные болельщики вскоре были успокоены прибывшими сотрудниками ОМОНа.

Напомним, в субботу «Локомотив» досрочно стал чемпионом России по футболу, обыграв «Зенит» со счетом 1:0.