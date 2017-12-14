Михалков отреагировал на отказ «России 24» выпускать в эфир «Бесогон»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию с тем, что телеканал «Россия 24» (ВГТРК) снял с эфира выпуск его авторской передачи «Бесогон».

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи «БесогонТВ» «Синдром Гарри Поттера» в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале «Россия 24» после показа в пятницу, 4 мая», – приводит его слова ТАСС.

По словам режиссера, у каждого на этот счет может сложиться собственное мнение, однако «человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи».

Ранее в субботу сообщалось, что телеканал «Россия 24» (ВГТРК) снял с эфира выпуск авторской передачи Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая. Причем эта передача выходила в установленное время в пятницу, 4 мая.

Недавно в эфир вышел скандальный выпуск программы Михалкова, в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне». Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.

Передачу «Бесогон» запрещают к показу на ВГТРК уже не впервые. Подобное происходило в декабре 2015 года. Запрет коснулся 38-го выпуска передачи Михалкова, в которой он давал оценку инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, который оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира». Тогда телеканал «Россия 24» заявил, что принял такое решение «по этическим причинам» и во избежание «эфирных войн».