Глава МЧС обрушился с критикой на Никиту Михалкова

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что ему жаль тех, кто смотрит передачу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», назвав его критику в адрес пожарных и спасателей бредом.

Глава МЧС Владимир Пучков отреагировал на обвинения режиссера Никиты Михалкова. В программе «Бесогон» последний раскритиковал работу ведомства в связи с трагедией в «Зимней вишне», сообщает «Ридус».

«Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред – так и напишите», – цитирует Пучкова издание.

Ранее в программе «Бесогон» актер и режиссер подверг критике работу пожарных и спасателей. По мнению Михалкова, МЧС переживает кризисное время, поскольку происходят сокращения личного состава, по его словам, тушить пожары некому.

«Пожарные расчеты укомплектованы на 50%. На пожар выезжают по два-три сотрудника вместо шести-восьми. Сокращен пожарный спецназ! Элита! Что это такое? Это люди, которые оборудованы дымогазозащитными масками, которые могут войти в задымленное помещение, вынести ребенка, вынести человека. Они могут существовать в этом дыму, в этом аду, в этой гари, в этой отраве... Их нет!» – возмущался Михалков.

Кроме того, в ведомстве людей старше 45 лет сокращают. Таким образом, из МЧС уходят опытные люди, имеющие опыт работы на земле, профессионалы. Но их сокращают из-за того, что они якобы слишком дорого обходятся государству, считает актер.

По его словам, некому стало и проверять пожарную безопасность в торговых центрах. Сейчас в Госпожнадзоре работает около 11 тыс. человек, а предельная численность сотрудников, установленная правительством РФ, – 21 тыс. человек.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.