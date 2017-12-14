Передачу «Бесогон» Михалкова сняли с эфира «России 24»

Телеканал «Россия 24» (ВГТРК) снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая.

Об этом сказано в сообщении на сайте программы. Причина такого решения не названа.

Выпуск программы под названием «Синдром Гарри Поттера» посвящен трудностям коммуникаций в современном мире. В сообщении говорится, что показ, планировавшийся на пятницу, 4 мая, состоялся в установленное время.

Отметим, что недавно в эфир вышел скандальный выпуск программы Михалкова, в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне». По мнению Михалкова, МЧС переживает кризисное время, поскольку происходят сокращения личного состава. По его словам, тушить пожары некому. Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. Он заявил, что ему жаль тех, кто смотрит передачу «Бесогон», назвав критику в адрес пожарных и спасателей бредом. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.

Передачу «Бесогон» запрещают к показу на ВГТРК уже не впервые. В декабре выпуск его программы «Бесогон ТВ» уже запрещали к показу на телеканале «Россия 24». Тогда канал заявил, что принял такое решение «по этическим причинам». В сообщении было сказано, что «в эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более – оскорбительные». В 38-м выпуске передачи Михалкова, который запретили к показу, давалась оценка инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, разместившим в своем Twitter пост, в котором он оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира».