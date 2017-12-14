Передачу «Бесогон» Михалкова сняли с эфира «России 24»

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5 мая, суббота | Последнее обновление — 12:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Нижнем Новгороде
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна
Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
Почему Западу больше не нужны «Белые каски»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Ксения Собчак и две ее матери
Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе
Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
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