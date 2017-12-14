Передачу «Бесогон» Михалкова сняли с эфира «России 24»

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5 мая, суббота  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

Только «Почта России» отметила юбилей немецкого философа и экономистаФото: Акционерное общество «Марка»
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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          Передачу «Бесогон» Михалкова сняли с эфира «России 24»

             5 мая 2018, 11:21
          Фото: кадр из видео
          Текст: Ольга Никитина

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          Телеканал «Россия 24» (ВГТРК) снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая.

          Об этом сказано в сообщении на сайте программы. Причина такого решения не названа.

          Выпуск программы под названием «Синдром Гарри Поттера» посвящен трудностям коммуникаций в современном мире. В сообщении говорится, что показ, планировавшийся на пятницу, 4 мая, состоялся в установленное время.

          Отметим, что недавно в эфир вышел скандальный выпуск программы Михалкова, в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне». По мнению Михалкова, МЧС переживает кризисное время, поскольку происходят сокращения личного состава. По его словам, тушить пожары некому. Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. Он заявил, что ему жаль тех, кто смотрит передачу «Бесогон», назвав критику в адрес пожарных и спасателей бредом. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.

          Передачу «Бесогон» запрещают к показу на ВГТРК уже не впервые. В декабре выпуск его программы «Бесогон ТВ» уже запрещали к показу на телеканале «Россия 24». Тогда канал заявил, что принял такое решение «по этическим причинам». В сообщении было сказано, что «в эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более – оскорбительные». В 38-м выпуске передачи Михалкова, который запретили к показу, давалась оценка инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, разместившим в своем Twitter пост, в котором он оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира».


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