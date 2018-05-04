США пересмотрят схему поддержки «Белых касок»

По запросу президента Дональда Трампа США пересматривают программы помощи Сирии, в том числе поддержку неправительственной организации «Белые каски».

«Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента США.

Он также отметил, что, по словам Трампа, «партнеры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии». Также уточняется, что с 2013 года США перечислили более 33 млн долларов «Белым каскам».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предположил, что из-за появления информации о прекращении финансирования «Белых касок» представители США «и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля» не захотели встретиться со свидетелями провокации этой организации.

Ранее в пятницу сообщалось, что госдепартамент США заморозил финансирование «Белых касок».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту информацию «фантастической».

В середине апреля один из лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков».

Сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил «Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии.