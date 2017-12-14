МИД отреагировал на «фантастическую новость» о «Белых касках»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «фантастической» информацию о приостановке госдепартаментом США финансирования неправительственной организации «Белые каски».

«Сегодня пришла просто фантастическая новость: госдепартамент США прекратил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины? Вообще, честно говоря, хочется узнать точно, сколько денег «Белые каски» получали непосредственно от правительства США и от правительств других государств, в том числе тех трех государств, которые нанесли удар по Сирии не так давно. Мне кажется, это имеет принципиальное значение, чтобы понять, как действует этот отлаженный фейковый механизм», – заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД порекомендовала проявить интерес к схеме финансирования «Белых касок», подчеркнув, что это должно стать темой журналистских расследований, передает РИА «Новости».

Захарова также задалась вопросом, стало ли прекращение финансирование окончательным или «это просто приостановка проплат, дальше они возобновятся».

«Я думаю, что такая, а мы можем сказать после последнего разоблачения, преступная с точки зрения медийной деятельности работа «Белых касок» будет давать о себе знать еще очень долго. И тем, что они будут делать, но самое главное, тем, что они сделали, я думаю и я в этом уверена абсолютно, что вот таких разоблачений будет сделано немало», – сказала она.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США в «последние недели» заморозил финансирование организации «Белые каски», действующей на территории Сирии.