Локализованный пожар вновь разгорелся на крыше бизнес-центра в Москве

На крыше бизнес-центра в Москве в ходе тушения пожара обнаружен скрытый очаг возгорания, сообщают экстренные службы.

«Огонь вновь вспыхнул в здании бизнес-центра. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Ранее в МЧС сообщали, что в бизнес-центре, находящемся в 3-м Павловском переулке, вспыхнул пожар на площади 50 кв. метров. Он был ликвидирован. Из здания были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.