Канал Шария в Youtube набрал 2 млрд просмотров

Журналист Анатолий Шарий вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира: его Youtube-канал набрал более 2 млрд просмотров.

Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что его Youtube-канал просмотрели более 2 млрд раз.

«Спасибо за все, друзья. Вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира», – написал Шарий на своей странице в Facebook.

Анатолий Шарий с 2014 года ведет блог, в котором критикует публикуемую в украинских медиа информацию, связанную с событиями на Украине после евромайдана. Шарий неоднократно писал об организованной преступности на Украине в 2008–2011 годах. В настоящее время имеет статус политического беженца в Евросоюзе.

«Тебе спасибо, кучу времени экономишь мне. Зашел, все знаю, и с адекватной точки зрения», – написал Pavel Semenenko.

«Каждый ваш ролик – бальзам на душу филолога! Речь грамотно и логично выстроена, сам в меру артистичен – полный восторг! Правильно делаете, что убираете из своих роликов матерную ругань, хвалю. Среди ваших поклонников есть дамы в почтенном возрасте (70+, например). За стариков Донбасса – низкий поклон. В общем, объяснение в любви и сердечные поздравления. Так держать!» – поздравила Шария Зоя Рыкова.

Ранее журналист Анатолий Шарий обратил внимание на аккаунт защитника Надежды Савченко и Pussy Riot Марка Фейгина, который назвал себя в Twitter «украинским адвокатом».