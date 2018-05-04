Названы самые высокооплачиваемые профессии на Украине

Государственная служба статистики Украины назвала самые высокооплачиваемые профессии в стране.

Так, на первом месте оказались работники авиационной сферы - по данным на март 2018 года они в среднем получали 31,7 тыс. гривен (около 76,5 тыс. рублей), передает УНИАН.

На втором месте – профессии финансовой и страховой деятельности с зарплатой 17,65 тыс. гривен (около 42,5 тыс. рублей).

Третье место досталось работникам IT-отрасли – в среднем они получают 13,81 тыс. гривен (около 33,5 тыс. рублей).

Ранее глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в 2018 году на среднюю зарплату украинца можно приобрести на 30% меньше сала, чем в 2017 году.