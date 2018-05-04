Зарплату украинцев измерили в сале

В 2018 году на среднюю зарплату украинца можно приобрести на 30% меньше сала, чем годом ранее, заявил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 килограммов продукта, то в марте 2018 – 117 килограмм. Это при том, что средняя зарплата в Украине за это время выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 гривен», – передает РИА «Новости» пост Дорошенко в Facebook.

По данным Ассоциации, если жители Волынской и Ровенской областей могут приобрести по 145 килограммов на одну среднюю зарплату, то жители Одесской, Харьковской и Херсонской областей могут позволить себе лишь по 94 килограмма сала.

В исследовании использовалась официальная статистика по зарплатам и средним ценам на сало в разных областях Украины за март 2017 и 2018 годов.

Напомним, в январе 2018 года глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что по состоянию на конец января стоимость мясной корзины в среднем по Украине составила 529 гривен (19,5 долларов), что на 40% превышает ее стоимость годом ранее.

В ноябре 2017 года сообщалось, что сало на Украине рекордно растет в цене, в течение двух лет жителям страны грозит дефицит этого национального продукта.