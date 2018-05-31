Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону некоторые аспекты сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается на сайте Кремля, в продолжение переговоров, состоявшихся 9 мая в Москве, Путин и Нетаньяху обсудили «некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня».

Напомним, 9 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал оценку ситуации на Ближнем Востоке.