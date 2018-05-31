В Москве составили черный список болельщиков

Власти Москвы сформировали черный список болельщиков из 467 человек, не получивших паспорт болельщика для доступа на матчи ЧМ-2018, сообщил руководитель региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещение матчей, не сможет их посетить. Мы имеем четкую базу -467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили фан-айди - главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран- участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список», – передает ТАСС слова Черникова в рамках круглого стола «Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года».

По его словам, систему безопасности и доступа на матчи дополнят камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц, что также поможет вычислить и идентифицировать «болельщиков-хулиганов».

«Спорт должен объединять людей, а ни в коей мере не разжигать околофутбольные страсти. Мы понимаем, есть проблема, но уже сегодня мы работаем в оперативном режиме с представителями фан-клубов, например, Манчестера, Ливерпуля, Челси, которые находятся у нас в стране», – сказал Черников.

В феврале представитель Минспорта Ирина Григорьева сообщила, что более 400 человек внесены в черный список болельщиков, которым запрещено посещать в России спортивные мероприятия.

Напомним, 25 мая 32-летний Павел Черкас, внесенный в черный список в прошлом году за то, что посещал матч в пьяном виде, подал заявку и получил паспорт болельщика уже после того, как запрет в отношении него вступил в силу.