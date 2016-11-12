«Сильно постаревший» Савик Шустер поразил украинцев

Известный украинский журналист Савик Шустер поразил пользователей Сети сильно изменившейся внешностью.

Как передает УНИАН, свежие фото журналиста опубликовал гендиректор канала 3S.tv Павел Елизаров, поздравивший Шустера с выходом его книги.

Пользователи Сети заметили сильные изменения во внешности Шустера. Они отметили, что Савик выглядит «великовозрастным». «Изменился очень», «Какой он без грима... великовозрастный», – прокомментировали они пост Елизарова в Facebook.

Напомним, телеканал гражданина Канады Савика Шустера объявил о закрытии в начале декабря 2016 года. В ноябре телеканал анонсировал завершение вещания на Украине из-за обысков.

В феврале 2017 года гендиректор телеканала Савика Шустера Павел Елизаров сообщил, что «3s.tv» с 1 марта прекращает вещание через спутник из-за нехватки средств.