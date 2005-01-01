Появилось видео с выезжающей из Кремля колонной «Кортежей»

Пользователь Сети опубликовал видео с колонной автомобилей проекта «Кортеж», которые выезжают из Кремля.

На видео, опубликованном на YouTube, можно заметить лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus.

Напомним, 7 мая президент Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

В Минпромторге объясняли происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia. Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника.

Также стало известно, что множество российских и иностранных бизнесменов заинтересованы в автомобилях проекта «Кортеж». Предполагается, что автомобиль поступит в серийное производство в начале 2019 года.