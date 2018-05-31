Медведев прибыл в Душанбе

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в столицу Таджикистана.

В четверг состоятся его встречи с президентом и премьер-министром Таджикистана Эмомали Рахмоном и Кохиром Расулзода. Медведев обсудит с ними сотрудничество России и Таджикистана в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, а также по миграционным и гуманитарным вопросам.

После переговоров стороны намерены подписать ряд документов, передает ТАСС.

В пятницу российский премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ.

Медведев в столице Таджикистана проведет также двусторонние встречи с коллегами из стран Содружества.