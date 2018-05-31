Лавров оценил возможность свободной торговли между Сингапуром и ЕАЭС

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для сингапурской газеты, в которой дал оценку возможному соглашению о зоне свободной торговли между Сингапуром и ЕАЭС.

Статья опубликована в Straits Times. В ней Лавров отмечает, что товарооборот двусторонней торговли вырос на 94% (до 4,4 млрд долларов). Министр уверен, что ее дальнейшее развитие будет способствовать заключению соглашения между Сингапуром и ЕАЭС о ЗТС, передает РИА «Новости».

Перспективными направлениями глава МИД России считает «особые экономические зоны, энергетику, транспорт, агропромышленный комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные технологии».

Кроме того, министр напомнил о проектах, в которых Россия и Сингапур уже успешно сотрудничают. В частности, речь идет об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» в Псковской области и инновационного центра «Иннополис Казань» в Татарстане.