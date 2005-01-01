На Западе раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Страны Запада, СМИ и международные организации выступили с критикой украинских властей в связи с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Так, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что у украинской стороны нужно «запросить объяснения относительно того, что действительно произошло и какой был процесс». Он уточнил, что необходимы объяснения и с журналистской точки зрения, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 24.

При этом Рейндерс сказал: «Да, мы хотим, чтобы прекратилась аннексия Крыма, хотим положить конец проблемам с насилием в Донбассе, но мы также хотим реформ в Киеве, и в рамках реформ нужно все-таки избегать того, чтобы поддаваться тому, в чем упрекаешь других – фейковые новости, подобного рода инсценированные операции».

По словам министра, «наблюдать такие методы удивительно», вызывает вопросы и участие в произошедшем журналиста. Рейндерс усомнился, что такая инсценировка будет способствовать прогрессу в рамках «нормандского формата».

Рейндерс напомнил, что «в Европе часто говорят об идее распространения информации» для россиян. Он подчеркнул, что следует «предоставлять настоящие новости, настоящую информацию», а не пытаться бороться «с ложными новостями при помощи других ложных новостей».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает устроенной спецслужбами Украины инсценировки убийства Бабченко.

Международная организация «Репортеры без границ» заявила, что возмущена инсценировкой.

Телеканал CNN вынужден был признать, что заявления Киева о причастности России к убийству одиозного публициста оказались ложью.

Украинские власти осудил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В свою очередь, официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выразила радость по поводу того, что Бабченко жив. При этом она отметила, что ЕС «следит за действиями украинских властей и с нетерпением ждет дальнейших подробностей по этому делу».