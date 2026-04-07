ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Новодмитровки, Мирополья, Новой Слободы, Брусков и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Лозовой, Липцов, Покаляного, Александровки, Землянки и Польной.

Потери ВСУ при этом составили более 185 военнослужащих, бронемашина и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Великой Шапковкой, Шийковкой и Боровой в Харьковской области, Красным Лиманом и Старым Караваном в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Николаевки, Пискуновки и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Ленина, Новогригоровки, Сергеевки, Анновки, Нового Донбасса, Красноярского в ДНР и Райполя в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Покровского, Добропасово, Зеленой Долины в Днепропетровской области, Самойловки, Чаривного, Любицкого, Лесного, Долинки и Егоровки в Запорожской области.

Противник потерял до 260 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.