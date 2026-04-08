Южнокорейские производители питания решили усилить присутствие в России
Южнокорейская компания Nongshim запускает собственную структуру в Москве, чтобы укрепить позиции на рынке лапши-рамена и расширить поставки по СНГ.
Крупнейшие южнокорейские производители продуктов питания продолжают расширять присутствие на российском рынке, считая его одним из ключевых для дальнейшего роста, пишет «Российская газета».
Очередным шагом стало решение Nongshim открыть дочернюю компанию Nongshim Rus, которая начнет работу в июне в Москве. Она станет опорной базой не только для России, но и для всего СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.
В Сеуле Россию называют стратегическим узлом, соединяющим европейские и азиатские рынки, а также одним из самых быстрорастущих направлений для лапши быстрого приготовления.
Аналитики отмечают, что к 2030 году объем российского рынка лапши-рамена может превысить 1 млрд долларов при ежегодном росте более 10%. В 2025 году импорт корейской лапши в Россию вырос на 58%, достигнув 52 млн долларов.
Сейчас корейские бренды уже заняли доминирующие позиции на рынке лапши быстрого приготовления в России. «Доширак» от Paldo занимает 54% рынка, Rollton – около 21%. Продажи «Доширака» превысили 5 млрд упаковок, а Samyang увеличил свою долю до 9%, показав рост продаж более чем на 80%.
Nongshim планирует сделать ставку на премиальный сегмент продукции, стоимость которой начинается от 200 рублей за упаковку. В Россию будут активно поставляться бренды Shin Ramyun, Neoguri и Kimchi Ramyun.
Продукция Nongshim будет реализовываться через крупнейшие розничные сети X5, «Магнит» и онлайн-площадки Ozon и Wildberries. Экспорт обеспечит завод в Пусане, который вскоре начнет работу.
Помимо Nongshim, компания Orion также расширяет производство: она строит второй завод в Тверской области, вложив в проект 160 млн долларов, что позволит удвоить мощности и увеличить годовой объем производства до 7500 млрд вон. Россия становится для Orion третьим ключевым центром роста после Китая и Вьетнама.
Кроме того, растут продажи напитков Lotte и других корейских продуктов: сладостей, снеков, соусов и спиртного. Южнокорейские компании активно занимают ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корейские авиакомпании рассматривают возможность восстановления прямых рейсов в Россию. Российские ресурсы и товары остаются востребованными на корейском рынке. Высокий спрос на российскую продукцию способствует обсуждению возобновления авиасообщения.