Арестованные по делу полковника Захарченко миллионы евро исчезли

Следственный комитет проводит проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования дела о взяточничестве полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Проверкой руководит генерал-майор юстиции, следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, сообщает «Рен-ТВ».

Источники сообщают, что похищено более 200 млн рублей.

«Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», – сказал собеседник, передает «Интерфакс».

Он отметил, что условия перевозки денег и соответствие их требованиям безопасности будут проверены.

Напомним, экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре прошлого года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.