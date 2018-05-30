Журналисту RT France запретили войти в Елисейский дворец

Журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец по требованию администрации президента.

«Вы работаете на Russia Today, вы не можете войти», – сообщили журналисту, передает RT.

Отмечается, что у журналиста была пресс-карта, которую накануне потребовала руководитель пресс-службы Елисейского дворца Марион Бере в телефонном разговоре с корреспондентом.

В то же время журналист ВВС с пресс-картой смог пройти во дворец.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «не журналисты», так как эти СМИ якобы «распространяли клевету». Кроме того, журналистов RT France не пускают на официальные мероприятия команды Макрона.