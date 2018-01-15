Журналиста RT не пустили на брифинг команды Макрона

Журналиста телеканала RT France в понедельник снова не пустили в Елисейский дворец, где пресс-секретарь французского президента Эммануэля Макрона проводил брифинг.

«Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти, необходимо быть журналистом», – рассказал сотрудник RT.

Вместе с тем к брифингу, по его словам, допустили даже тех журналистов, кто не подтверждал свое присутствие на мероприятии.

Сообщается, что аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, когда команда Макрона не дала разрешения съемочной группе RT присутствовать на саммите. Заявку на аккредитацию приняли, однако по прибытии сотрудников телеканала в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам.

Действия команды Макрона прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать конституцию Франции», – заявила Симоньян.

Напомним, RT France начал вещание во Франции 18 декабря. Ранее французские СМИ назвали RT орудием российской «мягкой силы». Французские общественные деятели через газету Monde обратились в среду к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку с просьбой лишить лицензии RT France.

В мае по итогам переговоров в Версале с российским лидером Владимиром Путиным Макрон заявлял, что телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «не журналисты», так как эти СМИ «распространяли клевету».