Пушков назвал убийство Бабченко «кровавой провокацией»

Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко является очередной «кровавой провокацией», которая может привести к новой антироссийской кампании, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков заявил, что тема о причастности России к убийству Бабченко «уже подхвачена в ведущих западных СМИ», передает ТАСС.

Так, зарубежные издания пишут, что был убит «критик Кремля в связи с его оппозиционными взглядами».

«Все выглядит как новая кровавая провокация (...). Мы должны быть готовы к развертыванию новой антироссийской кампании», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что на Украине уже обвинили Россию в причастности к убийству журналиста, однако Киев до сих пор не назвал виноватых «ни в убийстве Олеся Бузины, ни в убийстве Павла Шеремета».

Пушков сообщил также, что комиссия по информполитике обсудит в четверг, 31 мая, ситуацию с убийством Бабченко, передает РИА «Новости».

В то же время Международная федерация журналистов (IFJ) призвала пролить свет на обстоятельства убийства в Киеве российского журналиста.

IFJ представляет около 500 тыс. журналистов более чем из 100 стран мира.

Напомним, вечером во вторник в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства. Кроме того, СК России выразил готовность помочь в расследовании дела.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».