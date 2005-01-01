СК предложил Украине помощь в расследовании убийства Бабченко

Следственный комитет России готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

СК в рамках уголовного дела об убийстве Бабченко в Киеве намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи, передает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что в рамках дела будут проведены необходимые следственные действия по установлению круга общения убитого.

Напомним, вечером во вторник в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».