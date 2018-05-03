У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами

Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера рассказала, что у парламентария на 42 дне голодовки начались проблемы с зубами.

По ее словам, Надежда Савченко держит голодовку в СИЗО уже 42 дня. «У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден то это проблема», – сообщила Вера Савченко «Украинской правде».

Она также сообщила, что была в четверг на допросе в СБ Украины в качестве свидетеля.

«Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь Надежды Савченко, – прим. ВЗГЛЯД) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в ... Российской Федерации, это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей», – отметила Савченко.

Также сестра парламентария сообщила, что в рамках дела 2015 года следователи «пытаются спекулировать» производством 2018 года, поскольку Веру Савченко расспрашивали о знакомстве с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого задержали при попытке ввоза оружия с территории самопровозглашенной ДНР.

«Они спрашивали одно и то же, а Рубан..., а вы с ним знакомы..., а Надежда знакома... Да, мы знакомы. Журналисты дали мне его телефон еще в 2014 году», – отметила Вера Савченко.

«Понимаю, что это провокация, а за провокацию у нас статья. Это им грозит пословица: в следствии главное не выйти на самих себя», – резюмировала Вера Савченко.

Она также опубликовала в Facebook фотографию, на которой заметно, что депутат заметно похудела. «Если вы не будете равнодушными, а СМИ не будут немыми…» – подписала Вера Савченко фото.

Напомним, в начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.