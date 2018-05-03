В Латвии потребовали отставки мэра Даугавпился за незнание языка

Центр государственного языка Латвии планирует обратиться в суд с прошением об отставке мэра второго по величине города Латвии Даугавпилса Рихарда Эйгимса из-за того, что тот не владеет латышским языком в достаточной степени для выполнения своих обязанностей.

«Мэр улучшил знание языка, если сравнивать его с тем, что было шесть месяцев назад, однако оно не является достаточным», – сказала представитель Центра Сармите Павулена, передает РИА «Новости».

Она отметила, что закон обязывает должностное лицо свободно использовать госязык «согласно второй степени высшей категории». «В соответствии с нормативными актами, Центр должен будет подать в суд прошение об аннулировании депутатских полномочий Эйгимса», – добавила она.

В октябре 2017 года Центр приговорил Эйгимса к штрафу за то, что он не владеет латышским языком.

Напомним, 21 апреля суд в Латвии заключил под стражу правозащитника, руководителя движения Конгресс неграждан и активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко.