Комитет Госдумы одобрил законопроект о контрсанкциях

Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» и рекомендовал принять его в первом чтении.

В комитете считают, что указанные в законопроекте меры «будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики», передает ТАСС со ссылкой на заключение комитета, который является соисполнителем по законопроекту.

В заключении говорится о необходимости поддержать «те категории граждан, компании и отрасли, которые наибольшим образом подвержены санкциям». «Это и граждане, зависимые от импортных лекарств, и компании, осуществляющие деятельность с использованием импортного сырья и оборудования, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленности, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода. В связи с этим может потребоваться корректировка финансовой поддержки из федерального бюджета», – говорится в документе.

Предлагается обратить «дополнительное внимание на влияние санкций на экономику и социальную сферу» и рекомендовать правительству России подумать о поддержке тех, кто пострадал от санкций при внесении правок в бюджет текущего года и формировании бюджета на следующий год.

Напомним, 13 апреля главы фракций и спикер Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям и ограничение вывоза из России редкоземельных металлов.

Проект получил одобрение в Совете Федерации.