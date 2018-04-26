В Совфеде поддержали законопроект об ответе на санкции США

Законопроект о контрсанкциях отвечает интересам России, соответствующее заключение вынес комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России», – передает РИА «Новости» текст отзыва комитета.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям и ограничение вывоза из России редкоземельных металлов.