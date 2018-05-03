Пашинян захотел переломить ситуацию в Армении «нежно»

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян в интервью российским СМИ заявил, что политическую ситуацию в республике можно переломить «нежно».

Пашинян выразил мнение, что процесс смены власти в республике может длиться столько, «сколько нужно», передает РИА «Новости».

Накануне Пашинян рассказал о своем отношении к России и о том, какими он видит отношения республики с ЕАЭС и ОДКБ.

Напомним, Пашинян был официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Он остается единственным кандидатом, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) уже пообещала поддержать кандидатуру Пашиняна на следующем голосовании в парламенте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развитии ситуации в республике.