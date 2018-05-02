Пашинян назвал Россию стратегическим союзником Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Россия – стратегический партнер и союзник Армении, и останется в этом статусе в случае его прихода к власти.

По его словам, есть ряд вопросов в отношениях, которые нужно решить, в том числе – доступность российского рыка для товаров из Армении. «Нет нерешаемых проблем. Мы не выдвигаем вопросы, мы говорим, что Армения и Россия – стратегические партнеры, союзники, они ими и останутся», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что Армения останется в ЕАЭС и ОДКБ, сохранится на территории страны и российская военная база.

«Российские пограничники будут продолжать защищать армяно-турецкую границу. Это все гарантировано, об этом больше не нужно говорить», – сказал он.

Пашинян отметил, что в ЕАЭС и ОДКБ, тем не менее, есть проблемы. В частности, ему бы хотелось «уточнить, какие конкретные обязательства» Россия, Армения, Казахстан и Белоруссия имеют друг перед другом.

«Нас очень беспокоит, когда мы видим, что Белоруссия и Азербайджан очень сближаются», а – сказал лидер оппозиции.

Он признался, что его беспокоит развитие отношений России и Азербайджана.

«А что, Россию все устраивает в политике Армении? Думаю, что у них тоже есть, что сказать. Будет нормальный, дружественный, союзнический диалог, и это хорошо», – заявил он.

Реакцию России на события в Армении он оценил как «очень хорошую», Пашинян считает, что российские власти показали, что уважают «движение и мнение армянского народа».

«Вы знаете, что республиканцы хотят делать? Они хотят нас убедить вмешиваться в дела России и хотят убедить Россию вмешиваться в дела Армении. Я говорю четко: мы не будем никак вмешиваться ни сейчас, ни после де-юре победы. И Россия тоже не будет вмешиваться в наши дела. Мы будем обсуждать только вопросы внешней политики», – заявил он.

Накануне Пашинян также говорил, что Армения и Россия останутся стратегическими союзниками. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала его высказывания.

Между тем, Пашинян не был избран премьером страны. Новое голосование в парламенте намечено на 8 мая.