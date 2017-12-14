Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться.

Сторонники оппозиционного депутата, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна, которому так и не удалось во вторник стать премьером Армении, с рвением поддержали призыв своего лидера устроить акции гражданского неповиновения.

Новости из закавказской республики утром в среду стали напоминать сообщения с Украины времен второго Майдана. Сторонники оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика и потребовали от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции. Еще часть протестующих перекрыла входы в здания ряда столичных госведомств, в частности минюста, минкультуры и минобразования.

Кроме того, сторонники Пашиняна блокировали по всей республике улицы, дороги и автотрассы. Демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.

Целью действий протестующих стали в первую очередь депутаты парламента от правящей партии. Их блокировали в собственных домах или в пути к месту работы. В результате запланированное на среду заседание законодательного органа cпикер парламента Ара Баблоян объявил несостоявшимся из-за отсутствия необходимого числа депутатов.

В армянском сегменте соцсетей появились открытые призывы к физической расправе над депутатами правящей Республиканской партии, сообщил ТАСС. Так, в ряде групп в соцсетях появились адреса и телефонные номера депутатов. На это обратил внимание и Баблоян в своем выступлении.

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«Государственные структуры не могут долго терпеть такое поведение», – заявил он с трибуны.

Но, как выяснилось, могут. Пашинян в свою очередь удовлетворенно заметил, что «полиция и силы безопасности сохраняют нейтралитет». «Если они (власти) введут, например, армию в Ереван, то все солдаты перейдут к нам и присоединятся к нам», – не сомневается оппозиционный лидер.

Но больше, чем политические противники оппозиционеров, пострадали простые граждане. Комитет по госдоходам Армении заявил, что действия протестующих могут «нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны», так как оказались перекрыты пути поставок продуктов, передает РИА «Новости».

СМИ иллюстрируют ситуацию красноречивыми зарисовками. Так, беременная женщина не смогла добраться до больницы из-за перекрытых улиц, сообщил портал «Sputnik Армения». Она ехала в такси, которое застряло на перекрестке улиц Тигран Мец и Христофор в Ереване. На помощь ей пришли спасатели, которые доставили 24-летнюю пациентку в медцентр.

Обычным пассажирам пришлось идти из центра города в аэропорт 14 километров пешком по жаре с чемоданами, сообщила «Комсомольская правда».

Впрочем, сам Пашинян, еще недавно призывавший своих сторонников к акциям неповиновения, днем в среду изменил свои взгляды и призвал избегать насилия, а также не препятствовать работе аэропорта. «Никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой», – уверен Пашинян. «Все наши действия должны носить исключительно мирный характер», – добавил он.

На своей странице в Facebook Пашинян подчеркнул, что в 14.00 по местному времени (13.00 мск) необходимо открыть все дороги, ведущие к аэропорту. Акция по блокировке дорог в среду стала беспрецедентной, подчеркнул оппозиционный лидер и пообещал подвести итоги протестов на митинге уже вечером в среду.

Сторонники Пашиняна, однако, спешить с итогами митингов не стали и продолжили акции. Еще ранним утром протестующие перекрыли движение по железной дороге Гюмри – Ереван. Днем акции продолжились. В итоге в Армении остановилось движение по всей железной дороге. Из-за блокировки демонстрантами транспортных путей «невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров», подчеркнули в компании «Южно-Кавказская железная дорога». Там призвали демонстрантов отказаться от блокировки транспорта стратегического назначения.

Пресс-секретарь Пашиняна Ален Симонян заявлял СМИ, что протестные забастовки продлятся еще как минимум неделю. Судя по всему, он имел в виду дату следующего голосования за кандидата в премьеры. В среду Ара Баблоян подтвердил, что второй тур выборов состоится на специальном заседании парламента 8 мая.

Ситуация «очень рискованная, провокационная и опасная», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. События грозят обернуться серьезным усугублением политического кризиса, поскольку приобретают все признаки «государственного цветного переворота», указал эксперт. Это и есть цель оппозиции, полагает Мартынов. Между тем Армения – «маленькая бедная страна, окруженная на Кавказе весьма недружественными странами», и кроме того, она имеет вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, указал политолог.

Пашинян подчеркивает, что он – против насильственной смены власти и что все действия протестующих должны носить «мирный характер». Однако «практика показывает другое»,

подчеркнул Мартынов. Он отметил, что одно только блокирование дороги в аэропорт – это уже насилие над людьми, поскольку Армения в силу своего географического положения отрезана от всех базовых логистических путей. Аэропорт там – «это чуть ли не единственное окно в мир», подчеркнул политолог.

«Некоторые полагают, что насилие ­– это только когда морды бьют. Но и до этого может дойти», – резюмировал эксперт.

Официальной реакции Москвы на последние события в Армении пока нет, но в российском парламенте уже высказывают сомнения в том, что приход к власти таким путем может считаться легитимным. Об этом заявил, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который также отметил, что ситуацией могут воспользоваться враги Армении.