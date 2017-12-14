Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Взгляд
2 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что согласно новопровозглашённому лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определённые цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

          Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей стране   2 мая 2018, 19:16
          Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева

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          Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться.

          Сторонники оппозиционного депутата, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна, которому так и не удалось во вторник стать премьером Армении, с рвением поддержали призыв своего лидера устроить акции гражданского неповиновения.

          Новости из закавказской республики утром в среду стали напоминать сообщения с Украины времен второго Майдана. Сторонники оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика и потребовали от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции. Еще часть протестующих перекрыла входы в здания ряда столичных госведомств, в частности минюста, минкультуры и минобразования.

          Кроме того, сторонники Пашиняна блокировали по всей республике улицы, дороги и автотрассы. Демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.

          Целью действий протестующих стали в первую очередь депутаты парламента от правящей партии. Их блокировали в собственных домах или в пути к месту работы. В результате запланированное на среду заседание законодательного органа cпикер парламента Ара Баблоян объявил несостоявшимся из-за отсутствия необходимого числа депутатов.

          В армянском сегменте соцсетей появились открытые призывы к физической расправе над депутатами правящей Республиканской партии, сообщил ТАСС. Так, в ряде групп в соцсетях появились адреса и телефонные номера депутатов. На это обратил внимание и Баблоян в своем выступлении.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


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          «Государственные структуры не могут долго терпеть такое поведение», – заявил он с трибуны.

          Но, как выяснилось, могут. Пашинян в свою очередь удовлетворенно заметил, что «полиция и силы безопасности сохраняют нейтралитет». «Если они (власти) введут, например, армию в Ереван, то все солдаты перейдут к нам и присоединятся к нам», – не сомневается оппозиционный лидер.

          Но больше, чем политические противники оппозиционеров, пострадали простые граждане. Комитет по госдоходам Армении заявил, что действия протестующих могут «нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны», так как оказались перекрыты пути поставок продуктов, передает РИА «Новости».

          СМИ иллюстрируют ситуацию красноречивыми зарисовками. Так, беременная женщина не смогла добраться до больницы из-за перекрытых улиц, сообщил портал «Sputnik Армения». Она ехала в такси, которое застряло на перекрестке улиц Тигран Мец и Христофор в Ереване. На помощь ей пришли спасатели, которые доставили 24-летнюю пациентку в медцентр.

          Обычным пассажирам пришлось идти из центра города в аэропорт 14 километров пешком по жаре с чемоданами, сообщила «Комсомольская правда».

          Впрочем, сам Пашинян, еще недавно призывавший своих сторонников к акциям неповиновения, днем в среду изменил свои взгляды и призвал избегать насилия, а также не препятствовать работе аэропорта. «Никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой», – уверен Пашинян. «Все наши действия должны носить исключительно мирный характер», – добавил он.

          На своей странице в Facebook Пашинян подчеркнул, что в 14.00 по местному времени (13.00 мск) необходимо открыть все дороги, ведущие к аэропорту. Акция по блокировке дорог в среду стала беспрецедентной, подчеркнул оппозиционный лидер и пообещал подвести итоги протестов на митинге уже вечером в среду.

          Сторонники Пашиняна, однако, спешить с итогами митингов не стали и продолжили акции. Еще ранним утром протестующие перекрыли движение по железной дороге Гюмри – Ереван. Днем акции продолжились. В итоге в Армении остановилось движение по всей железной дороге. Из-за блокировки демонстрантами транспортных путей «невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров», подчеркнули в компании «Южно-Кавказская железная дорога». Там призвали демонстрантов отказаться от блокировки транспорта стратегического назначения.  

          Пресс-секретарь Пашиняна Ален Симонян заявлял СМИ, что протестные забастовки продлятся еще как минимум неделю. Судя по всему, он имел в виду дату следующего голосования за кандидата в премьеры. В среду Ара Баблоян подтвердил, что второй тур выборов состоится на специальном заседании парламента 8 мая.

          Ситуация «очень рискованная, провокационная и опасная», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. События грозят обернуться серьезным усугублением политического кризиса, поскольку приобретают все признаки «государственного цветного переворота», указал эксперт. Это и есть цель оппозиции, полагает Мартынов. Между тем Армения – «маленькая бедная страна, окруженная на Кавказе весьма недружественными странами», и кроме того, она имеет вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, указал политолог. 

          Пашинян подчеркивает, что он – против насильственной смены власти и что все действия протестующих должны носить «мирный характер». Однако «практика показывает другое»,

          подчеркнул Мартынов. Он отметил, что одно только блокирование дороги в аэропорт – это уже насилие над людьми, поскольку Армения в силу своего географического положения отрезана от всех базовых логистических путей. Аэропорт там – «это чуть ли не единственное окно в мир», подчеркнул политолог.

          «Некоторые полагают, что насилие ­– это только когда морды бьют. Но и до этого может дойти», – резюмировал эксперт.

          Официальной реакции Москвы на последние события в Армении пока нет, но в российском парламенте уже высказывают сомнения в том, что приход к власти таким путем может считаться легитимным. Об этом заявил, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который также отметил, что ситуацией могут воспользоваться враги Армении.


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