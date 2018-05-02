Пашинян сказал, что будет, если в Ереван введут армию

2 мая, среда | Последнее обновление — 17:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Армении остановилось движение по железной дороге
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера
Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Три главных вопроса о будущем Армении
Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты
Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
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