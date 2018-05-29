Космоплан для туристов прошел очередные испытания в США

Американская компания Virgin Galactic провела 13-е испытания суборбитального пилотируемого космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo.

Как сообщает Twitter компании, испытательный полет космоплана, которым управляли пилоты Дэйв Макай и Марк Стаки, прошел на полигоне в пустыне Мохаве.

В ходе испытаний аппарат поднялся в воздух на самолете-носителе VMS Eve, после отделения от которого пилоты включили на короткое время ракетные двигатели. С их помощью аппарат способен подниматься на границу космоса и атмосферы Земли. После выключения ракетного двигателя аппарат совершил «мягкую посадку».

Отмечается, что двигатели включались на непродолжительное время, чтобы испытать SpaceShipTwo в приближенной к предстоящим коммерческим полетам конфигурации.

VMS Eve & VSS Unity take to the skies pic.twitter.com/BLQPZIxAaH — Virgin Galactic (@virgingalactic) 29 мая 2018 г.

Напомним, в апреле компания Virgin Galactic сообщала об успешном испытании космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo, предназначенного для космических туристов.

В ноябре 2017 года компания Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам. В мае 2017 года было опубликовано видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров. На корабле в космос в качестве космического туриста собирался отправиться в том числе недавно ушедший из жизни ученый Стивен Хокинг, который придумал название для корабля.