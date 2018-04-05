Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге

Компания Virgin Galactic успешно испытала новейший суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo, который предназначен для космических туристов, с включением ракетных двигателей аппарата.

Это 12 испытательный полет космоплана. Он традиционно прошел в пустыне Мохаве. Управляли аппаратом два пилота – Марк Стаки и Дэйв Макай. Все 11 испытательных полетов, которые состоялись ранее, проходили без включения ракетных двигателей, передает РИА «Новости».

Через 20 минут после старта VSS Unity отделился от несущего его самолета, после чего включился ракетный двигатель. После набора высоты и выключения двигателя аппарат совершил контролируемое планирование на Землю. Не уточняется, на какую именно высоту поднялся VSS Unity.

Today VSS Unity completed her first powered flight #SpaceShipTwo pic.twitter.com/Q0WDW6Z1v5 — Virgin Galactic (@virgingalactic) 5 апреля 2018 г.

В ноябре 2017 года компания предпринимателя и миллиардера из Британии Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам.

В мае прошлого года также было опубликовано видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров. На корабле в космос в качестве космического туриста собирался отправиться в том числе ученый Стивен Хокинг, недавно скончавшийся. Именно он придумал название для корабля.

Судьба предшественника Unity оказалась трагической. 31 октября 2014 года прототип космического корабля отстыковался от самолета-носителя, но после старта двигателей распался на части, в результате чего погиб один из пилотов.