Похитители трико кордебалета Киркорова попытались продать их на ЕГЭ

Полиция задержала двух школьников, которые украли концертные костюмы кордебалета Филиппа Киркорова за несколько часов до шоу.

Грузовик с костюмами был припаркован рядом с концертным залом. Проходившие мимо 13-летний и 15-летний подростки залезли в машину и стащили по четыре красных и черных платья, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным паблика, сначала школьники безуспешно пытались продать костюмы знакомой медсестре, а затем решили принести на ЕГЭ, чтобы предложить учительнице. Там они и были задержаны.

Отмечается, что на каждом костюме есть бирки с ценой в 300 долларов США, тогда как Киркоров в заявлении оценил ущерб в 1,4 тыс. долларов за штуку.

Заявление о пропаже костюмов поступило в полицию в понедельник утром, тогда как шоу было запланировано на вечер, передает РИА «Новости». Заявление подал директор физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого были припаркованы фуры.