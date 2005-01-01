Из-за нехватки газа под Харьковом остановилась крупнейшая ТЭЦ Украины

Одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины – Харьковская ТЭЦ-5 – остановила работу из-за отсутствия газа, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Харьковская ТЭЦ-5 пока не работает. Она прекратила работу согласно сообщению об ограничении газоснабжения. То есть в связи с отсутствием газа», – цитирует сообщение УНН.

Отмечается, что устранение проблемы еще не начато. На сегодняшний день ТЭЦ не поставляет тепло.

«Мы не выдаем теплоноситель, так как генерации на станции – ноль», – отметили на предприятии.

Харьковская ТЭЦ-5 обеспечивает электроэнергией и теплом потребителей Харькова, а также поселки городского типа Солоницевка и Песочин. Также ТЭЦ-5 выполняет функцию стабилизации давления в газораспределительных сетях Харькова и при необходимости может переходить с природного газа на мазут.

Напомним, 21 мая НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей страны. До этого росийский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.