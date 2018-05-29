Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского не был инициирован, а режиссер Сенцов осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению.

Такой ответ Песков дал на вопрос о том, готова ли Россия обменять осужденного Сенцова на Вышинского, передает РИА «Новости».

«По крайней мере мне не известно ничего о том, что какие-то инициативы поступали», – уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, касаясь ситуации с Сенцовым, что у него «очень серьезное обвинение, и это не просто обвинение, а это вердикт суда». Вопрос же по обвинению в госизмене Вышинского совершенно другой, это «абсолютное беспрецедентное давление на журналистов».

Напомним, осужденный в России за терроризм украинский режиссер-документалист Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии №8 города Салехарда, помещен в «безопасное место» и содержится один.

В мае на Украине по обвинению в госизмене был арестован редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на Сенцова.