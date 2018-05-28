Путин изменил состав Совбеза России

Президент Владимир Путин подписал указ, которым ввел в состав Совета безопасности России нового главу МЧС Евгения Зиничева и исключил прежнего министра Владимира Пучкова.

Соответствующий указ опубликован на едином портале правовой информации.

Этим же документом из состава Совбеза исключен и Алексей Гордеев – бывший полпред президента в Центральном федеральном округе, а ныне вице-премьер, курирующий вопросы сельского хозяйства.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил Зиничева на пост главы МЧС. Путин одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

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