Россия получила правительство «цифровой революции»

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:36  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...

О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...

Квантовая Россия

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...
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          Россия получила правительство «цифровой революции»

          Новым лицом «цифровой революции» в России становится вице-премьер Максим Акимов   18 мая 2018, 17:01
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Кабинет министров пережил перезагрузку. Важным «апгрейдом» стало появление целого блока, отвечающего за современные технологии – отныне в Кабмине есть сразу и профильный вице-премьер, и новое ведомство, которое уже называют «Минцифра». «Оборонка» получила нового куратора, МЧС – нового главу, но на других ключевых направлениях остались проверенные кадры. Кто сохранил свои портфели и кто потерял их?

          В пятницу Владимир Путин утвердил состав нового правительства страны. Он одобрил всех кандидатов, предложенных премьером Дмитрием Медведевым. «Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», – отметил Путин.

          В Кабмине действительно можно увидеть известные и знакомые лица. Силовой блок, кроме МЧС, остался прежним. Сергей Лавров, как и ранее, будет защищать интересы России в мире. Но появились и новые лица – как предполагала газета ВЗГЛЯД, наиболее важная перезагрузка коснулась двух сфер, которые становятся прорывными.

          Это то, о чем Путин подробно говорил в мартовском Послании: новая экономика, цифровизация госструктур и «прошивка» России от Калининграда до Камчатки и от Крымского полуострова до острова Русский сетью новейших коммуникаций. И это «оборонка», которую президент также не обошел пристальным вниманием.

          Блок цифрового управления

          Во-первых, за прорывные технологии теперь будет отвечать чиновник в ранге вице-премьера. На новый пост замглавы правительства по транспорту и цифровым технологиям назначен Максим Акимов. Он, по оценке экспертов, хорошо зарекомендовал себя в качестве мэра Калуги, зама губернатора Калужской области и на работе в Москве, на постах зама и первого замглавы аппарата правительства.

          Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, прогнозируя в комментарии газете ВЗГЛЯД назначение Акимова, назвал его вполне логичным. «Он курировал многие вопросы в аппарате правительства – в том числе те, которые сейчас принято связывать с основными направлениями технологического рывка, прорыва в развитии», – напомнил эксперт.

          Во-вторых, в рамках «IT-революции» создается министерство цифрового развития – в него преобразуется Минкомсвязь. Первым в российской истории главой «Минцифры» стал Константин Носков. По меркам высшего федерального чиновничества министр по IT-технологиям очень молод, ему 39 лет.

          Выпускник Московской госакадемии приборостроения и информатики и магистратуры ВШЭ, Носков сделал карьеру от экономического аналитика программы «Большие деньги» (НТВ) до главы аналитического центра Кабмина. В феврале 2009 года «молодой технократ» был включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.

          Молодой технократ на Дальнем Востоке

          Еще один представитель нового поколения управленцев – 37-летний Александр Козлов, ставший новым министром по развитию Дальнего Востока. До этого момента Козлов руководил Амурской областью. И, заметим, при этом вошел в Топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров, а буквально недавно продемонстрировал эффективность обратной связи с гражданами.

          В апреле 2014 года 32-летний горный инженер Козлов выиграл сперва праймериз «Единой России» на выборах мэра Благовещенска, затем победил на прямых выборах градоначальника. А когда амурский губернатор Олег Кожемяко перешел на аналогичный пост в Сахалинскую область, мэр Благовещенска Козлов был назначен и. о. губернатора Приамурья, а затем победил на выборах.

          Теперь же молодому главе Минвостокразвития предстоит отвечать за решение задачи, которую поставил президент: создать на Дальнем Востоке центры социального и экономического роста и обеспечить привязку самых дальних районов с помощью Севморпути. В назначении Александра Козлова есть своя четкая логика, отмечает бывший сотрудник кремлевской администрации, политолог Андрей Колядин. По словам эксперта, прежнего министра – Александра Галушку – «отчасти «задавил» своим желанием разобраться в проблемах» Дальнего Востока вице-премьер Юрий Трутнев.

          «Будучи самым ярким и самым опытным полпредом в России, Трутнев повел себя очень агрессивно на этой территории – с точки зрения реализации там экономических и социальных проектов. В этой тени и «погиб» предыдущий министр,

          – сказал Колядин в интервью газете ВЗГЛЯД. – Поэтому появление Козлова, который с Трутневым в нормальных отношениях, логично. Он выходец с этой территории. Он хорошо знает особенности Дальневосточного региона, знает требования Трутнева. Они не будут противостоять друг другу. Этот конструктив поможет развитию региона».

          «Зампотех» Шойгу курирует «оборонку»

          Помимо прорыва в развитии новых гражданских технологий, от правительства ожидают и результатов в создании оружия нового поколения. Дмитрия Рогозина на ключевом посту вице-премьера – куратора ОПК сменил Юрий Борисов. В предыдущем составе правительства Борисов был замминистра обороны, своего рода «замом по технической части».

          Биография нового «главного по «оборонке» – пример эффективного совмещения научной работы и военной службы. Выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, Борисов в течение 10 лет, с 1978 по 1988-й, служил на офицерских должностях. По увольнении в запас возглавлял научно-технический центр «Модуль» – передовое предприятие, которое разрабатывает авионику и цифровые системы распознавания сигналов для космоса и авиации. На различных постах в Роспроме курировал радиоэлектронную промышленность; на посту замглавы Минпромторга поддерживал разработку и внедрение ГЛОНАСС.

          В Минобороны Борисову также были поручены важнейшие направления – размещение гособоронзаказа, департамент вооружения, «присмотр» за Уралвагонзаводом и Объединенной авиастроительной корпорацией. Очевидно, что работа в связке нового вице-премьера и его бывшего шефа Сергея Шойгу обещает быть быстрой и «меткой».

          Кто получил и кто потерял портфель

          Итак, с подачи Медведева его первым заместителем стал Антон Силуанов – он же министр финансов, просто заместителями – Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и Виталий Мутко. Уже упомянутые Юрий Борисов и Максим Акимов, два новичка, стали шестым и седьмым вице-премьерами. 

          Кроме четырех уже упомянутых двух министров-«новобранцев», Медведев также предложил на пост главы МЧС Евгения ЗиничеваЕвгения Дитриха – министром транспорта.

          Как было сказано выше, Сергей Лавров остался главой МИД, и весь остальной силовой блок, кроме МЧС, сохранил свои позиции, как, впрочем, и блок социальный.

          Глава Россельхозбанка, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев займет пост министра сельского хозяйства. Сергея Чеботарева решено назначить министром по делам Северного Кавказа. Это также новое лицо в кабинете. Его предшественник, бывший красноярский губернатор Лев Кузнецов, считавшийся представителем команды вице-премьера Александра Хлопонина, уходит.

          Уходит, кстати, и сам Хлопонин. Вообще в состав нового правительства не войдут 13 человек, в том числе вице-премьеры Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, а также министры Александр Ткачев, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Сергей Донской, Максим Соколов.

          Как отмечает РИА «Новости», в целом кардинальных перемен в структуре Кабмина не произошло. Лишь Министерство образования и науки разделили надвое – на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

          Назначенцы-губернаторы – это «находка»

          Политолог Андрей Колядин поприветствовал обновление правительства за счет губернаторов. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии, тюменский губернатор Владимир Якушев – министром ЖКХ и строительства. С обоими Колядин, по его словам, общался, будучи заместителем постпреда президента в УрФО.

          «Я очень хорошо знаю и Дмитрия Кобылкина, и Владимира Якушева. Я работал с ними и считаю, что это просто выдающиеся губернаторы. Не случайно, что в рейтингах их всегда ставили на самый верх. На протяжении всех последних лет они всегда как бы соревновались между собой за первенство», – отметил Колядин.

          По словам эксперта, оба губернатора настолько профессиональны, что к ним «можно возить делегации на обучение». «Опыт, который накопили главы регионов, позволит им решить непростые задачи, решение которых им доверил президент. Особенно непросто придется Якушеву, потому что строительство и ЖКХ – это одно из центровых направлений «суперуказа» президента. Это очень непростая задача. Но решение правильное, это находка для президента и премьера», – подытожил политолог.


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