Россия получила правительство «цифровой революции»

Кабинет министров пережил перезагрузку. Важным «апгрейдом» стало появление целого блока, отвечающего за современные технологии – отныне в Кабмине есть сразу и профильный вице-премьер, и новое ведомство, которое уже называют «Минцифра». «Оборонка» получила нового куратора, МЧС – нового главу, но на других ключевых направлениях остались проверенные кадры. Кто сохранил свои портфели и кто потерял их?

В пятницу Владимир Путин утвердил состав нового правительства страны. Он одобрил всех кандидатов, предложенных премьером Дмитрием Медведевым. «Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», – отметил Путин.

В Кабмине действительно можно увидеть известные и знакомые лица. Силовой блок, кроме МЧС, остался прежним. Сергей Лавров, как и ранее, будет защищать интересы России в мире. Но появились и новые лица – как предполагала газета ВЗГЛЯД, наиболее важная перезагрузка коснулась двух сфер, которые становятся прорывными.

Это то, о чем Путин подробно говорил в мартовском Послании: новая экономика, цифровизация госструктур и «прошивка» России от Калининграда до Камчатки и от Крымского полуострова до острова Русский сетью новейших коммуникаций. И это «оборонка», которую президент также не обошел пристальным вниманием.

Блок цифрового управления

Во-первых, за прорывные технологии теперь будет отвечать чиновник в ранге вице-премьера. На новый пост замглавы правительства по транспорту и цифровым технологиям назначен Максим Акимов. Он, по оценке экспертов, хорошо зарекомендовал себя в качестве мэра Калуги, зама губернатора Калужской области и на работе в Москве, на постах зама и первого замглавы аппарата правительства.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, прогнозируя в комментарии газете ВЗГЛЯД назначение Акимова, назвал его вполне логичным. «Он курировал многие вопросы в аппарате правительства – в том числе те, которые сейчас принято связывать с основными направлениями технологического рывка, прорыва в развитии», – напомнил эксперт.

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Во-вторых, в рамках «IT-революции» создается министерство цифрового развития – в него преобразуется Минкомсвязь. Первым в российской истории главой «Минцифры» стал Константин Носков. По меркам высшего федерального чиновничества министр по IT-технологиям очень молод, ему 39 лет.

Выпускник Московской госакадемии приборостроения и информатики и магистратуры ВШЭ, Носков сделал карьеру от экономического аналитика программы «Большие деньги» (НТВ) до главы аналитического центра Кабмина. В феврале 2009 года «молодой технократ» был включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.

Молодой технократ на Дальнем Востоке

Еще один представитель нового поколения управленцев – 37-летний Александр Козлов, ставший новым министром по развитию Дальнего Востока. До этого момента Козлов руководил Амурской областью. И, заметим, при этом вошел в Топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров, а буквально недавно продемонстрировал эффективность обратной связи с гражданами.

В апреле 2014 года 32-летний горный инженер Козлов выиграл сперва праймериз «Единой России» на выборах мэра Благовещенска, затем победил на прямых выборах градоначальника. А когда амурский губернатор Олег Кожемяко перешел на аналогичный пост в Сахалинскую область, мэр Благовещенска Козлов был назначен и. о. губернатора Приамурья, а затем победил на выборах.

Теперь же молодому главе Минвостокразвития предстоит отвечать за решение задачи, которую поставил президент: создать на Дальнем Востоке центры социального и экономического роста и обеспечить привязку самых дальних районов с помощью Севморпути. В назначении Александра Козлова есть своя четкая логика, отмечает бывший сотрудник кремлевской администрации, политолог Андрей Колядин. По словам эксперта, прежнего министра – Александра Галушку – «отчасти «задавил» своим желанием разобраться в проблемах» Дальнего Востока вице-премьер Юрий Трутнев.

«Будучи самым ярким и самым опытным полпредом в России, Трутнев повел себя очень агрессивно на этой территории – с точки зрения реализации там экономических и социальных проектов. В этой тени и «погиб» предыдущий министр,

– сказал Колядин в интервью газете ВЗГЛЯД. – Поэтому появление Козлова, который с Трутневым в нормальных отношениях, логично. Он выходец с этой территории. Он хорошо знает особенности Дальневосточного региона, знает требования Трутнева. Они не будут противостоять друг другу. Этот конструктив поможет развитию региона».

«Зампотех» Шойгу курирует «оборонку»

Помимо прорыва в развитии новых гражданских технологий, от правительства ожидают и результатов в создании оружия нового поколения. Дмитрия Рогозина на ключевом посту вице-премьера – куратора ОПК сменил Юрий Борисов. В предыдущем составе правительства Борисов был замминистра обороны, своего рода «замом по технической части».

Биография нового «главного по «оборонке» – пример эффективного совмещения научной работы и военной службы. Выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, Борисов в течение 10 лет, с 1978 по 1988-й, служил на офицерских должностях. По увольнении в запас возглавлял научно-технический центр «Модуль» – передовое предприятие, которое разрабатывает авионику и цифровые системы распознавания сигналов для космоса и авиации. На различных постах в Роспроме курировал радиоэлектронную промышленность; на посту замглавы Минпромторга поддерживал разработку и внедрение ГЛОНАСС.

В Минобороны Борисову также были поручены важнейшие направления – размещение гособоронзаказа, департамент вооружения, «присмотр» за Уралвагонзаводом и Объединенной авиастроительной корпорацией. Очевидно, что работа в связке нового вице-премьера и его бывшего шефа Сергея Шойгу обещает быть быстрой и «меткой».

Кто получил и кто потерял портфель

Итак, с подачи Медведева его первым заместителем стал Антон Силуанов – он же министр финансов, просто заместителями – Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и Виталий Мутко. Уже упомянутые Юрий Борисов и Максим Акимов, два новичка, стали шестым и седьмым вице-премьерами.

Кроме четырех уже упомянутых двух министров-«новобранцев», Медведев также предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева, Евгения Дитриха – министром транспорта.

Как было сказано выше, Сергей Лавров остался главой МИД, и весь остальной силовой блок, кроме МЧС, сохранил свои позиции, как, впрочем, и блок социальный.

Глава Россельхозбанка, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев займет пост министра сельского хозяйства. Сергея Чеботарева решено назначить министром по делам Северного Кавказа. Это также новое лицо в кабинете. Его предшественник, бывший красноярский губернатор Лев Кузнецов, считавшийся представителем команды вице-премьера Александра Хлопонина, уходит.

Уходит, кстати, и сам Хлопонин. Вообще в состав нового правительства не войдут 13 человек, в том числе вице-премьеры Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, а также министры Александр Ткачев, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Сергей Донской, Максим Соколов.

Как отмечает РИА «Новости», в целом кардинальных перемен в структуре Кабмина не произошло. Лишь Министерство образования и науки разделили надвое – на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Назначенцы-губернаторы – это «находка»

Политолог Андрей Колядин поприветствовал обновление правительства за счет губернаторов. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии, тюменский губернатор Владимир Якушев – министром ЖКХ и строительства. С обоими Колядин, по его словам, общался, будучи заместителем постпреда президента в УрФО.

«Я очень хорошо знаю и Дмитрия Кобылкина, и Владимира Якушева. Я работал с ними и считаю, что это просто выдающиеся губернаторы. Не случайно, что в рейтингах их всегда ставили на самый верх. На протяжении всех последних лет они всегда как бы соревновались между собой за первенство», – отметил Колядин.

По словам эксперта, оба губернатора настолько профессиональны, что к ним «можно возить делегации на обучение». «Опыт, который накопили главы регионов, позволит им решить непростые задачи, решение которых им доверил президент. Особенно непросто придется Якушеву, потому что строительство и ЖКХ – это одно из центровых направлений «суперуказа» президента. Это очень непростая задача. Но решение правильное, это находка для президента и премьера», – подытожил политолог.