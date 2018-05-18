Эксперт назвал назначенцев-губернаторов «находкой» для нового правительства

Опыт, который накопили главы регионов, позволит им решить непростые задачи, решение которых им доверил президент, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин, комментируя переход в правительство на посты министров некоторых губернаторов.

Бывший сотрудник кремлевской администрации, политолог Андрей Колядин поприветствовал обновление правительства за счет губернаторов. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии, тюменский губернатор Владимир Якушев – министром ЖКХ и строительства. С обоими Колядин, по его словам, общался, будучи заместителем постпреда президента в УрФО.

«Я очень хорошо знаю и Дмитрия Кобылкина, и Владимира Якушева. Я работал с ними и считаю, что это просто выдающиеся губернаторы. Не случайно, что в рейтингах их всегда ставили на самый верх. На протяжении всех последних лет они всегда как бы соревновались между собой за первенство», – отметил Колядин.

По словам эксперта, оба губернатора настолько профессиональны, что к ним «можно возить делегации на обучение». «Опыт, который накопили главы регионов, позволит им решить непростые задачи, решение которых им доверил президент. Особенно непросто придется Якушеву, потому что строительство и ЖКХ – это одно из центровых направлений «суперуказа» президента. Это очень непростая задача. Но решение правильное, это находка для президента и премьера», – считает политолог.

Колядин напомнил, что работа в министерстве отличается от работы губернатора – это другой размах.

«Но Дмитрий Кобылкин прошел серьезную школу жизни. Ему приходилось находиться в Чечне в сложные времена. Когда его назначали губернатором, то его очень незаурядный предшественник Юрий Неелов был не слишком рад по этому поводу, но Дмитрий все равно сумел переломить эту ситуацию в регионе в свою пользу. Соответственно, я думаю, он не проиграет и здесь. Он амбициозен, силен, умеет работать. Он знает тему своего нового министерства, потому что это тема ЯНАО, где добывается 90% российского газа. Работа с экологией, природными ресурсами, с недрами – это было одно из центральных направлений работы Кобылкина», – подытожил эксперт.

Что касается назначения министром по развитию Дальнего Востока губернатора Амурской области Александра Козлова, то в этом решении есть своя четкая логика, отмечает Колядин. По словам эксперта, одна из проблем прежнего министра – Александра Галушки – заключалась в том, что «его отчасти «задавил» своим желанием разобраться в проблемах» Дальнего Востока вице-премьер Юрий Трутнев.

«Будучи самым ярким и самым опытным полпредом в России Трутнев, повел себя очень агрессивно на этой территории – с точки зрения реализации там экономических и социальных проектов. В этой тени и «погиб» предыдущий министр Галушка. Поэтому появление Козлова, который с Трутневым в нормальных отношениях – логично. Он выходец с этой территории. Он хорошо знает особенности дальневосточного региона, знает требования Трутнева. Поэтому они не будут противостоять друг другу. Козлов будет помогать Трутневу в решении вопросов. Этот конструктив поможет развитию региона», – подытожил Колядин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.