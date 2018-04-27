Губернатор Приамурья сообщил о судьбе «зеленой папки» Путина

Губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил о рассмотрении всех обращений жителей региона, которые были переданы ему президентом Владимиром Путиным, с каждым обратившимся Козлов встретился лично, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

«В «зеленой папке» находилось 65 вопросов. По 11 не удалось найти заявителей; по 54 вопросам из папки приняты решения, но у некоторых длительность выполнения не быстрая, поэтому они находятся в процессе исполнения. Со всеми амурчанами, которые задали свои вопросы президенту, Александр Козлов встретился лично», – сообщают власти Приамурья, передает РИА «Новости».

Козлов отметил, что часть вопросов была передана в профильные ведомства, в том числе в РЖД, СК по региону и прокуратуру. Людей чаще всего волновали проблемы ЖКХ, дорожного хозяйства и медицины.

«На приобретение лекарств в нынешнем году дополнительно будет направлено порядка 400 миллионов рублей, соответствующие поручения уже даны министерству здравоохранения области. Будем продолжать работать в данном направлении, чтобы изыскать еще средства», – заявил Козлов.

Также по опыту прямой линии президента в Приамурье организован проект «Напрямую к губернатору», уже поступило около 27 тыс. предложений.

«Зеленую папку» Путин вручил Козлову во время визита в Приамурье 3 августа 2017 года, обращения от жителей региона поступили к президенту во время подготовки к прямой линии. Путин процитировал тогда одно из обращений о проблемах с получением бесплатной медицинской помощи. Через несколько дней после этого в отставку подал министр здравоохранения региона Николай Тезиков.