Столкновение лося с поездом привело к задержкам электричек в Твери

Столкновение пассажирского поезда Петербург-Белгород и лося, который вышел на железнодорожные пути в Твери, привело к задержке десяти электричек, сообщили в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

«В 03.15 (мск) на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги (входит в черту города Тверь) поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось», – передает РИА «Новости» сообщение ОЖД.

Там сообщили, что повреждения путей и схода состава не произошло.

«Ввиду произошедшего задержано более десяти пригородных поездов на время от одного часа до 20 минут», – сообщили железнодорожники.

Напомним, в феврале в американском штате Юта вертолет потерпел крушение после столкновения с лосем.