Эксперт объяснил сообщения о готовности Турции приобрести Су-57

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал сообщения о возможности приобретения Анкарой российских истребителей Су-57 вместо американских F-35, назвав их «политическим сигналом» Вашингтону.

По его словам, «этот сценарий вполне реалистичен», так как «несколько лет назад никто не мог представить, что С-400 может быть поставлена Анкаре, а сегодня такой контракт является сверившимся фактом», передает РИА «Новости».

В то же время эксперт отметил, что, скорее всего, пока это лишь сигнал США «не перегибать палку» и намек на то, что у Турции есть альтернатива.

«Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдет», – считает Коротченко.

По мнению эксперта, Москва может принять соответствующее решение для укрепления стратегических отношений с Анкарой. При этом поставка Су-57 Турции будет возможна лишь тогда, когда эта машина пройдет полный цикл испытаний и поступит на вооружение ВКС России.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57, если США заблокируют поставки F-35 в связи с планами Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара прокомментировала возможность приобретения Су-57 вместо F-35.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.