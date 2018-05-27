ЕК собралась штрафовать страны ЕС за пластиковый мусор

Европейская комиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке.

Согласно пакету мер по борьбе с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, передает Deutsche Welle со ссылкой на издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Так, среди таких изделий названа одноразовая посуда, столовые приборы, трубочки-соломинки для напитков, ватные палочки и пластиковые крепления для воздушных шариков. Также ограничения коснутся пластиковых упаковок для еды на вынос.

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер настаивает на том, чтобы взимать с властей стран – членов ЕС сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Как сообщается, такой сбор может составить 80 центов за один килограмм. Собранные средства пойдут в общий европейский бюджет.

По мнению еврокомиссара, такая мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В начале мая спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что в России в 2019 году может быть введен экологический сбор с производителей на одноразовую посуду.