Сын Пашиняна собрался служить в Карабахе

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха.

По словам Ашота, он решил написать заявление о прохождении службы в Арцахе (армянское название Карабаха), передает РИА «Новости».

«Проанализировав ситуацию, я понял, что сохранение мира в Арцахе находится в руках армянской стороны. Эффективным путем для этого является усиление арцахской армии», – заявил сын Пашиняна в видеообращении на странице премьера Армении в Facebook.

Сам глава правительства республики призвал всех покинувших страну военнообязанных вернуться и выполнить свой воинский долг.

Пашинян также сообщил, что его сын в 2016 году поступил в университет в Тарту, однако через два года вернулся на родину, чтобы отслужить в армии.

Ранее президент Азербайджана назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе.