Названы основные цифры ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 трлн рублей, сообщил советник президента, зампред Организационного комитета – ответственный секретарь Антон Кобяков.

По словам Кобякова, ПМЭФ посетили представители более 143 стран, участниками форума стали свыше 17 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Петербургский форум развенчал все заявления о санкциях, ограничениях и «изоляции» России.

«Россия действительно страна возможностей. Петербургский форум объединяет мир», – подчеркнул он.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о контракте, заключенном Росатомом с французской Electricite de France SA (EDF), который предусматривает переработку французского регенерированного урана.