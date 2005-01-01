Росатом займется переработкой урана для АЭС Франции

Трейдинговая компания Росатома АО «Техснабэкспорт» и компания Electricite de France SA (EDF) заключили на Петербургском международном экономическом форуме досрочные контракты, которые предусматривают переработку французского регенерированного урана.

Реализация контракта позволит французской компании улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

Соглашения вступят в силу после того, как их одобрит Агентство Евратома по снабжению.

Как отметил генеральный директор АО «Техснабэкспорт» Сергей Полгородник, заключение контракта совпало с 45-летием первой поставки Обществом урановой продукции во Францию в 1973 году. По его словам, это событие фактически открыло доступ отечественным товарам и услугам ЯТЦ на мировой рынок.