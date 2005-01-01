Росатом подписал важный для атомной отрасли России контракт с Францией

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25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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      Путин открыл Крымский мост

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          Росатом подписал важный для атомной отрасли России контракт с Францией

             25 мая 2018, 15:25
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          «За переработкой любого сырья и материалов всегда стоит будущее, и в данном конкретном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке регенерированного урана. Мы говорим о контракте на миллиард долларов», – прокомментировал заключение контракта с французской EDF гендиректор «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом») Сергей Полгородник. Эта сделка представляет огромный интерес для России.

          «Контракт имеет очень большое значение как для атомной отрасли России, так и для ее экономики», –  заявил журналистам генеральный директор АО «Техснабэкспорт» (внешнеторговое подразделение госкорпорации «Росатом») Сергей Полгородник.

          Речь идет о подписании «Техснабэкспортом» контракта с французской Electricite de France SA (EDF) по переработке французского регенерированного урана российскими предприятиями. Это долгосрочный контракт на 10 лет, его реализация предусмотрена на период с 2022 по 2032 года. Соглашение подписано в пятницу в рамках  Петербургского международного экономического форума.

          «Техснабэкспорт» занимается поставками урановой продукции начальной стадии ядерного топливного цикла, производимой предприятиями «Росатома». На внешнем рынке она действует под торговой маркой TENEX. Российская компания обладает уникальными компетенциями и многолетним опытом в области обращения с регенерированным материалом.

          «Французская атомная энергетика по своему размеру вторая в мире после американской. Для нас очень важно, что мы играем существенную роль в цепочке поставщиков для французских компаний, как энергетических, так и наших партнеров в секторе переработке ядерных материалов», – говорит  Сергей Полгородник.

          «Чем ценна эта работа для России? Мы раскрываем в полной мере свой научный и технологический потенциал. За переработкой любого сырья и материалов всегда стоит будущее, и в данном конкретном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке регенерированного урана. Это огромный объем физического материала и большой стоимостной объем . Мы говорим о контракте на миллиард долларов», – отметил Полгородник.

          По его словам,

          этот контракт задействует несколько технологических переделов атомной отрасли России, и даст возможность дальше совершенствовать российскую технологическую базу по переработке регенерированного урана.

          Контракт предполагает оказание комплекса услуг французским партнерам. Кроме поставок обогащенного уранового продукта, он включает также работы, связанные с обогащением транспортно-упаковочными комплектами. Оказание этих услуг дают прибавку еще в 40 млн долларов к основному контракту, отметил Полгородник.

          АО «Техснабэкспорт» - один из крупнейших в мире экспортеров обогащенного уранового продукта и услуг по обогащению урана. Компания обеспечивает около трети потребностей зарубежных атомных электростанций. Экспортный пакет контрактов TENEX на десятилетний период оценивается почти в 23 млрд долларов.

          Ранее сообщалось, что контракт, предусматривающий переработку французского регенерированного материала, позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок. Заключение контракта совпало с 45-летием первой поставки Обществом урановой продукции во Францию в 1973 году. По словам гендиректора «Техснабэкспорта», это событие фактически открыло доступ отечественным товарам и услугам ЯТЦ на мировой рынок. Контракт вступит в силу после одобрения Агентством Евратома по снабжению.


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