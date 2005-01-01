Росатом подписал важный для атомной отрасли России контракт с Францией

«За переработкой любого сырья и материалов всегда стоит будущее, и в данном конкретном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке регенерированного урана. Мы говорим о контракте на миллиард долларов», – прокомментировал заключение контракта с французской EDF гендиректор «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом») Сергей Полгородник. Эта сделка представляет огромный интерес для России.

«Контракт имеет очень большое значение как для атомной отрасли России, так и для ее экономики», – заявил журналистам генеральный директор АО «Техснабэкспорт» (внешнеторговое подразделение госкорпорации «Росатом») Сергей Полгородник.

Речь идет о подписании «Техснабэкспортом» контракта с французской Electricite de France SA (EDF) по переработке французского регенерированного урана российскими предприятиями. Это долгосрочный контракт на 10 лет, его реализация предусмотрена на период с 2022 по 2032 года. Соглашение подписано в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Техснабэкспорт» занимается поставками урановой продукции начальной стадии ядерного топливного цикла, производимой предприятиями «Росатома». На внешнем рынке она действует под торговой маркой TENEX. Российская компания обладает уникальными компетенциями и многолетним опытом в области обращения с регенерированным материалом.

«Французская атомная энергетика по своему размеру вторая в мире после американской. Для нас очень важно, что мы играем существенную роль в цепочке поставщиков для французских компаний, как энергетических, так и наших партнеров в секторе переработке ядерных материалов», – говорит Сергей Полгородник.

«Чем ценна эта работа для России? Мы раскрываем в полной мере свой научный и технологический потенциал. За переработкой любого сырья и материалов всегда стоит будущее, и в данном конкретном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке регенерированного урана. Это огромный объем физического материала и большой стоимостной объем . Мы говорим о контракте на миллиард долларов», – отметил Полгородник.

По его словам,

этот контракт задействует несколько технологических переделов атомной отрасли России, и даст возможность дальше совершенствовать российскую технологическую базу по переработке регенерированного урана.

Контракт предполагает оказание комплекса услуг французским партнерам. Кроме поставок обогащенного уранового продукта, он включает также работы, связанные с обогащением транспортно-упаковочными комплектами. Оказание этих услуг дают прибавку еще в 40 млн долларов к основному контракту, отметил Полгородник.

АО «Техснабэкспорт» - один из крупнейших в мире экспортеров обогащенного уранового продукта и услуг по обогащению урана. Компания обеспечивает около трети потребностей зарубежных атомных электростанций. Экспортный пакет контрактов TENEX на десятилетний период оценивается почти в 23 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что контракт, предусматривающий переработку французского регенерированного материала, позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок. Заключение контракта совпало с 45-летием первой поставки Обществом урановой продукции во Францию в 1973 году. По словам гендиректора «Техснабэкспорта», это событие фактически открыло доступ отечественным товарам и услугам ЯТЦ на мировой рынок. Контракт вступит в силу после одобрения Агентством Евратома по снабжению.