Путин предложил Японии перевести расчеты в рубли

Президент России Владимир Путин, выступая на бизнес-диалоге «Россия-Япония» в рамках ПМЭФ-2018, предложил Японии перевести расчеты в рубли, которые сегодня являются «полностью конвертируемой валютой».

Вопрос, связанный с валютными рисками, поднял один из участников бизнес-диалога «Россия-Япония», проходящего в рамках ПМЭФ-2018, передает «Интерфакс».

«Препятствия, которые создают подчас наши американские коллеги при расчетах в долларах, на мой взгляд, это большая ошибка с их стороны. Потому что они, пытаясь решить, и то безуспешно, текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной по сути резервной мировой валюте», – подчеркнул президент России.

По словам Путина, все без исключения начинают задумываться о том, как уйти от этой монополии американской валюты, как обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов.

В этом ключе российский лидер выразил уверенность, что рубль сегодня является «полностью конвертируемой валютой», передает ТАСС.

«Давайте будем рассчитываться в рублях. Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, и в тот же доллар», – сказал Путин.

«Это все совершенно точно можно продумать. Над этим только нужно поработать. Я думаю, что вместе с центральными банками вместе с финансовыми властями с обеих сторон мы эту проблему точно решим и будем действовать эффективно», – сказал глава государства.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Россия втягивает в рублевую зону Турцию.