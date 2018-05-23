Лоза объяснил, почему Верка Сердючка не выступает в России

Российский певец Юрий Лоза объяснил, почему украинский исполнитель Андрей Данилко больше года не выступает в России.

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «Пятому каналу» причины, по которым украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) перестал давать концерты в России. В интервью Лоза назвал действия артиста вполне обоснованными – Данилко опасается преследований на родине за подобные выступления.

«Он – нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь», – считает Юрий Лоза.

По мнению российского музыканта, Данилко вполне обеспечил свою жизнь. Кроме того, Верка Сердючка выступает за границей, в частности, в скором времени собирается выйти на сцену в Юрмале.

Судя по записям в соцсетях, недавно Данилко выступал в Турции.